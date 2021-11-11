10 ayda bin 142 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin yaptığı yeni tesis yatırımları ile insan, çevre ve hayvan sağlığını koruma görevi artarak devam ediyor.

Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi 2021 yılının ilk 10 ayında sokaklarda yaşayan 5 bin 861 minik dostumuzun muayene ve tedavileri gerçekleştirdi. Ayrıca 2 bin 58 kuduz aşılaması yapıldı, 494 köpek ile 648 kedi toplamda bin 142 minik dostumuz kısırlaştırıldı. Bu arada 207 minik dostumuz sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. - İSTANBUL