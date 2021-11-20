10 ayda 6 bin 732 kişiye iş

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeyi ekonomik yönden geliştirmek ve vatandaşın refah seviyesini yükseltmek adına birçok çalışmaya imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri, 'Yıldırım İstihdam Buluşması'nda bir araya getirmeye devam ediyor. İnegöl'de faaliyet gösteren Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesinde istihdam edilecek üretim operatörleri için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakat ve değerlendirme görüşmelerinde belirlenen 100 kişi, 3 aylık bir eğitim görecek. Eğitim sonrasında mesleki yeterlilik belgesi alanlar işletmenin bünyesinde istihdam edilecek.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında Yıldırımlıların her türlü taleplerine cevap verebilecek projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İhayata geçirdiğimiz Yıldırım İstihdam Merkezi'miz iş arayan hemşerimizi, işverenlerimizi buluşturuyor. Bu minvalde 2021 yılının ilk 10 aylık döneminde 6 bin 732 insanımızın iş sahibi olmasına vesile olduk" dedi. - BURSA