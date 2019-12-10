10 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

10.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:32

GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maç haftasında yarın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç için Fransa'ya hareket edecek.

20.00 Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Parc des Princes Medya Merkezi)20.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (Parc des Princes)13.00 Paris Saint-Germain, karşılaşmanın son provasını gerçekleştirecek. (Ooredoo Antrenman Tesisleri)19.00 Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Parc des Princes Medya Merkezi)

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇEDemir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPORTakım izinli

ATLETİZM10.30 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyükler Kategorisinde Kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Yasemin Can, Erkeklerde Avrupa ikincisi olan Aras Kaya ile Genç Erkekler Kategorisinde 2. olan Ayetullah Aslanhan basın toplantısı düzenleyecek.

PFDK VE TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLULEB EuroCup20.00 Rytas Vilnius - Tofaş20.15 Darüşşafaka Tekfen - Germani Brescia LeonessaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - PAOK20.30 Hapoel Jerusalem - Teksüt Bandırma

VOLEYBOLErkekler CEV Challenge Kupası19.00 Tokat Bld. Plevne - BDO Volley Haasrode Leuven

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa) (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

Kaynak: DHA