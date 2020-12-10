10 Aralık MasterChef Patates graten nasıl yapılır? Graten malzemesi nedir?
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10 Aralık MasterChef Patates graten nasıl yapılır? Graten malzemesi nedir?

10.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:46
10 Aralık MasterChef Patates graten nasıl yapılır? Graten malzemesi nedir?

10 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. 10 Aralık MasterChef Patates graten nasıl yapılır? Graten malzemesi nedir?

10 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde graten yapılacak. Peki, 10 Aralık MasterChef Patates graten nasıl yapılır? Graten malzemesi nedir?

MASTERCHEF PATATES GRATEN NASIL YAPILIR?

16 adet küçük patates veya 8 adet orta boy patates

1 kutu süt kreması (çiğ krema) 200 gr

4-5 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Yapılışı;

Patatesler soyulup, ince dilimler halinde halka halka doğranır.

Küçük dikdörtgen bir borcama yayılır.

Ardından 1 kutu krema, tuz ve kaşar peynirinin 2 avuç kadarı da serpilip hepsi harmanlanarak karıştırılır.

Üzeri düzeltilerek 200 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dk kadar pişirilir.

Fırının kapağı açılır ve kalan kaşar peyniri de borcamın her yerini kaplayacak şekilde serpilip tekrar fırına verilir.

15 dakika daha üzeri iyice kızarana kadar pişirilir. 15 dk sonunda fırın söndürülür ve kapağı hiç açılmadan 15 dakika fırının içinde bekletilir (içini iyice çekmesi için )

Ardından dilim dilim kesilerek, servis edilir.

Yanında tavuk, balık, et tüketilebilir. Afiyet olsun.

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