10 Aralık İnsan Hakları Günü
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10 Aralık İnsan Hakları Günü

10.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:08
10 Aralık İnsan Hakları Günü

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilişinin ardından 10 Aralık gününün "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsatan Ümit, bu beyannamede tüm insanların hürriyet, haysiyet, haklar bakımından eşit doğduğu ve buna göre herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din veya başkaca herhangi bir fark gözetilmeksizin belirtilen hak ve özgürlüklerden eşit şekilde istifade edebilmelerinin ilan edildiğini kaydetti.

Ümit, insanların, doğuştan gelen genetik özelliklerine, sosyo-ekonomik durumlarına, kültürel ve toplumsal değerlerine, düşünce biçimlerine, inançlarına ve çok yönlü bireysel farklılıklarına uygun olarak eşit, vazgeçilmez, devredilemez, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğuna vurgu yaptığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki en temel insan hakkı olan yaşama hakkı dahi dünya üzerinde emperyalist güçlerin sömürgecilik anlayışı, yayılma politikaları gibi sebeplerle ihlal edilmiş ve günümüzde de ihlal edilmeye devam edilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Devleti, eşitlik, yaşam hakkı, masumiyet karinesi, eğitim hakkı gibi hak ve özgürlüklerden her bir vatandaşımızın eşit şekilde yararlanabilmesi için, bu hak ve özgürlükleri anayasamızın temel ilkeleri olarak güvence altına almıştır. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de her bir vatandaşımızın temel hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla kullanabilmesi, hoşgörü ve huzur ortamı içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri için valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız gerekli hassasiyeti göstererek sorumluluk bilinciyle görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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