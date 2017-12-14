10 Aralık Halkbank personel alım sınav sonuçları halkbank.istanbul.edu.tr adresinde

Halkbank sınavı 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 1295 kişinin kadroya alınacağı Halkbank sınavında adaylara, 40 genel yetenek-genel kültür, 40 yabancı dil, 70 alan bilgisi sorusu yöneltilecek. Peki, toplam 180 dakika sürecek olan Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler. Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir. Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir. Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

14 İL MERKEZİNDE SINAV YAPILDI

Halkbank personel alımına ilişkin sınav 14 il merkezinde yapıldı. Tek oturum halinde gerçekleştirilen sınav 180 dakika sürdü. Söz konusu sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür (40 Soru) Yabancı Dil (40 Soru) Alan Bilgisi (70 Soru) olmak üzere toplam 150 soru soruldu. Ayrıca sınav test olarak uygulandı ve 5 şıktan oluştu.