ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948 yılında ilan edilerek, tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını bildirdi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ırk, dil, din cinsiyet, sosyal köken, ayrımı yapılmaksızın insanlara hak ve özgürlükler tanıdığına vurgu yapan Öner, şunları kaydetti:

"Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemi ve saygıyı göstermektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bizim medeniyetimizde ve inancımızda, hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak, farklılıklara saygı duymak en önemli değerlerimizdendir."

Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu ile CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan da birer mesaj yayımladı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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