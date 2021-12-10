ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, insan haklarının tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması anlamına geldiğini belirterek, herkesin, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşit olduğunu vurguladı.

Acar, mesajında şunları kaydetti:

"En son 15 Temmuz'da da demokrasi tarihimizin kara lekesi olan bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz, darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin ferasetiyle ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak tarihte yerini almıştır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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