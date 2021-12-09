Çağdaş dünyanın ortak paydası olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi münasebeti ile her yıl 10 Aralık, "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Beslendiği kültür ve medeniyetin kaynağı olan "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; Tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan, eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ne, 6 Nisan 1949'da imza atarak bu husustaki hassasiyetini ilan eden ilk ülkelerden biri olduğunu göstermiştir.

Şanlı tarihimiz, insanların hak ve hürriyetlerinin korunduğu, haksızlıkların ve zalimliklerin karşısında boyun eğilmediği nice örneklerle doludur. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, gönül coğrafyasındaki insanlar için zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa asla sessiz kalmamıştır.

Yüce milletimiz, her zaman insan hak ve özgürlüklerine gereken önemi vermiş, insanlar arasında ayrımcılık yapmamıştır. Bunun en güzel örneklerinden biride; Medeniyetlerin merkezi, hoşgörü ve kardeşlik kenti olan kadim şehir Hatay'ımızdır.

Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa ve milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

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