10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:42
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Seymenoğlu mesajında, Türkiye'nin İnsan Hakları Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Türk milletinin inancında ve kültüründe, her insanın hakkını korumak olduğunu aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının temelinde, bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. İnsanın en temel haklarından olan yaşama, eğitim ve sağlık gibi bir dizi özgürlüğü Anayasamızda yasal güvence altına alınmıştır. Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

İlgili Haberler

Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Başkan Demir'in '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Başkan Demir'in '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Pınar Altuğ Sermiyan Midyat
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:58:46. #1.14#
title