10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:48
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, dünyanın kanayan yarasının ırkçılık olduğunu belirtti.

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, dünyanın kanayan yarasının ırkçılık olduğunu belirtti.

Genç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla parti binasında düzenlenen toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, demokrasinin olmadığı bir kaç ülke dışında dünyaca kabul edildiğini anımsattı.

Dünyanın farklı ülkelerinde insan hakları ihlalleri ve ırkçılığın olduğunu belirten Genç, "İki gün önce Fransa'nın başkenti Paris'te bir olay yaşandı. Başakşehir Spor Kulülübü'nün yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ten renginden dolayı bir hakemin yaptığı ırkçı hareket vardı. 2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edildiği Avrupa'nın göbeğinde bile bu durum yaşanabiliyor. Bana göre dünyanın kanayan yarasıdır ırkçılık." dedi.

İl Yönetim Kurulu Üyesi İsa Şahin de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezince hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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