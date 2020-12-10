10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:00
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, özellikle Müslümanlara inancı, ırkı ve dili nedeniyle uygulanan baskı ve katliamların hiçbir şekilde 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel felsefesiyle bağdaşmadığını vurguladı.

İnsan haklarının, insanlık tarihiyle eşdeğer bir serüvenle bugünki konumuna ulaşmadığına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Tarihsel süreç içerisinde 10 Aralık 1948'de BM tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünyada insan hakları konusunda yayınlanmış en önemli bildirgelerden biridir. Bu bildirgeye göre, herkes kanun önünde eşittir ve hiç kimseye inancı, ırkı ve cinsiyeti nedeniyle kanun önünde ayrıcalıklı muamele yapılamaz. Bugün en temel insan hak ve hürriyeti olarak gördüğümüz yaşam, mülkiyet, seçme ve seçilme hakkını cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeden bütün insanların eşit şekilde elde etmesi için bile büyük bedeller ödenmiştir."

Genç, bugün insan hakları konusunda yaşanan çifte standardın, özellikle dünyanın geri kalmış ülkelerinde yaşayan insanların maruz kaldığı baskı, katliam ve zulümlerin, 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel felsefesiyle bağdaşmadığının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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