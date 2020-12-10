10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:20
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Yalova Valisi Muammer Erol, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesinin 72. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

6 Nisan 1949'da Türkiye tarafından onaylanan ve dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen metnin, sadece belli bir kesimin değil, tek tek her insanın eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu garanti altına aldığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında ilimiz genelinde insanımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi, tüm hak ve hürriyetlerden tam manasıyla istifade edebilmesini amaç edinen sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar da bizler için önem arz etmektedir. Ayrıca toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Valiliğimiz bünyesinde yer alan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir."

İnsan hakları konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasını dileyen Erol, "Hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve saygının hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünya milletlerinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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