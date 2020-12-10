10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:13
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesi münasebeti ve insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü olarak kutlandığını belirtti.

Demirtaş, mesajında, şunları kaydetti:

"İlimizde insan haklarının, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin insan onuruna yakışır bir biçimde kullanılabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. İnsanımızın uluslararası standartlarda hak ve özgürlüklerini kullanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlimizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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