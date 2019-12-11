: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

11.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:02

İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Elazığ Merkez PTT Şubesi önüne toplanan dernek üyeleri, Doğu Türkistan, Mısır, Filistin, Yemen ve Suriye'deki cezaevlerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mesajları içeren mektup yolladı.

İnsani Yardım Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinin üzerinden 71 yıl geçmesine rağmen Müslümanlara yönelik zulümlerin sürdüğünü söyledi.

Bu zulümlere dikkat çekmek için toplandıklarını belirten Kılıç,"Dünyanın bir çok bölgesinde yapılan zulümler devam ederken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nazarımızda pek değeri yoktur." dedi.

Kaynak: AA

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