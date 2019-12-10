10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Muğla İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret ettiVali Civelek, makamdaki ziyarette yaptığı konuşmada, kurul üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

10.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:38
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Muğla İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti

Vali Civelek, makamdaki ziyarette yaptığı konuşmada, kurul üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Civelek, çalışmaları nedeniyle kurul üyelerine teşekkür etti.

Kurul üyeleri de yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında Vali Civelek'e bilgi verdi.

Kaynak: AA
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