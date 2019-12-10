10.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:56

Eğitim BİR-SEN Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ın konuşması 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

BİTLİS - Eğitim BİR-SEN Bitlis Şube başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Merkez başkanlığında bir araya gelen ve basın metinini okuyan şube başkanı Cabir Durak, emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışması olduğunu söyledi.

Cabir şu ifadeleri kullandı:

"ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bu gün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir"

Kaynak: AA

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