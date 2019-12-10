10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencilerince 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:54
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Muş'un ilçesinde, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencilerince 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Malazgirt Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinin konferans salonunda yapılan program, insan hakları konulu slayt gösterisiyle başladı.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Yıldırım, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İpek, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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