10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:44

Eğitim-Bir Sen Bitlis Şube Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Sendika binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, mazlumların dayanışmasının emperyalizmi durduracağını söyledi.

ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü belirten Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bu gün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir."

Kaynak: AA