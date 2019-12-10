10.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:42

Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şubesi tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, sendika binasında düzenlenen toplantıda, dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşandığını, ölen her 4 kişiden 3'ünün siviller olduğunu, geçen yıl savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir. Dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. "

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA