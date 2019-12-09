09.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:20

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Gökcan mesajında, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeğinin Türkiye'de de tam anlamıyla özümsendiğini, insan haklarına saygının anayasanın da değiştirilemez ilkeleri arasında olduğunu hatırlattı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de mesajında Türkiye'de insan haklarının korunması ve ileri noktalara taşınabilmesi adına önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Türk-İslam medeniyetlerinin bilinen tarihten bu yana en önemli önceliklerinden birinin temel insan hakları olduğunu belirten Demir, "Dünyanın bugün kendini medeni olarak adlandırılan ülkelerinde etnik köken ve deri rengi nedeniyle günümüzde bile çeşitli çatışmalar devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanmasıyla dünya genelinde iyileşmeler gözlenmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise her bir insanın ayrı bir dünya olduğuna ve insan olmanın gerektirdiği tüm haklara sahip olduğuna dikkati çekti.

İnsanların Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tüm haklara sahip olduğunu belirten Mete, "İnsanca yaşamak, insan hak ve onurunun ihlaline müsaade etmemek ve en önemlisi yaşam hakkını savunmak en asli görevimizdir. Akan kanın, gözyaşının son bulması dileğiyle tüm insanlığın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA