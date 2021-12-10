10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı? - Haberler
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10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?
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Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı. Yılma Morgül'ün sunduğu haftanın finali ile ekrana gelen bölümde izleyiciler 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, etti. İşte sonuçlar…

Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, merak edildi. Peki, 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? İşte, Yılmaz Morgül haftası final bölümünde detaylar…

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Geçen Hafta Altını kim kazandı:

Altın kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

Geçen Hafta Bilezikleri kim kazandı?

Bilezik kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

Geçen Hafta Elenen İsim:

Elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Pınar:

10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

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