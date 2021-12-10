10 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, merak edildi. Peki, 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? İşte, Yılmaz Morgül haftası final bölümünde detaylar…

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Geçen Hafta Altını kim kazandı:

Altın kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

Geçen Hafta Bilezikleri kim kazandı?

Bilezik kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

Geçen Hafta Elenen İsim:

Elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Pınar:

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışma devam ediyor.