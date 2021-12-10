10 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Aralık 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Başlama Vuruşu
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Euro 2020
04:25 FIFA Magazin
04:50 Özel Dosya
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:40 Spor Toto Süper Lig Goller
05:50 Spor Toto 1. Lig Goller
06:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İngiltere Premier Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Kocaelispor-büyükşehir
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
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