10 ARALIK 2021 SPORTİF SALSA HAKEM VİZE SEMİNERİ DEĞERLENDİRME KONULARI
10 Aralık 2021 Cuma günü saat 12: 00 - 17: 00 arası Cam Piramit Antalya'da yapılacak uygulamalı hakem vize seminerinde anlatılacak değerlendirme konu başlıkları yayınlanmıştır.
ANTALYA (Habermetre) - 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 12: 00 - 17: 00 arası Cam Piramit Antalya'da yapılacak uygulamalı hakem vize seminerinde anlatılacak değerlendirme konu başlıkları yayınlanmıştır.
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