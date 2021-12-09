10 ARALIK 2021 SPORTİF SALSA HAKEM VİZE SEMİNERİ DEĞERLENDİRME KONULARI - Haberler
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10 ARALIK 2021 SPORTİF SALSA HAKEM VİZE SEMİNERİ DEĞERLENDİRME KONULARI

10 ARALIK 2021 SPORTİF SALSA HAKEM VİZE SEMİNERİ DEĞERLENDİRME KONULARI
Habermetre - Haberler | Toplum

10 Aralık 2021 Cuma günü saat 12: 00 - 17: 00 arası Cam Piramit Antalya'da yapılacak uygulamalı hakem vize seminerinde anlatılacak değerlendirme konu başlıkları yayınlanmıştır.

ANTALYA (Habermetre) - 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 12: 00 - 17: 00 arası Cam Piramit Antalya'da yapılacak uygulamalı hakem vize seminerinde anlatılacak değerlendirme konu başlıkları yayınlanmıştır.

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