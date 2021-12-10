10 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 10 Aralık Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31685 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 10 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Aralık Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

10 ARALIK CUMA RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 12 Şubat 2004 Tarihinde Paris'te İmzalanan ve 7337 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli "28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol"ün İlişik Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4918)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4917)

–– Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4919)

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Enstitülerinin Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/133, K: 2021/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2020/93, K: 2021/72 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2020/91, K: 2021/73 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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