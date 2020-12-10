10 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Aralık 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 PSG - Başakşehir
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:00 beIN Manşet
00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Süper Lig
02:00 Maç Saati
02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
04:30 Futbolun Şehirleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 1. Lig
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
09:30 Süper Lig Maç Özetleri
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Süper Lig
12:00 1. Lig
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:00 beIN Teknik
16:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
17:30 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 beIN Teknik
18:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:15 Süper Lig
19:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 Taraftar
20:30 Süper Lig
20:30 This is Paris
21:00 Futbolun Şehirleri
21:30 beIN Teknik
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:50 PSG - Başakşehir
22:50 Real Madrid - Mönchengladbach
22:50 Maccabi - Sivasspor
23:45 UEFA Avrupa Ligi
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com