10 Aralık 2019 Star Yayın Akışı
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10 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

10 Aralık 2019 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

10.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 06:45
10 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sevgili Geçmiş

03:45 Sevdim Seni Bir Kere

04:10 Sevdim Seni Bir Kere

04:45 Ufak Tefek Cinayetler

05:10 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Çocuk

Kaynak: InterSinema.com
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