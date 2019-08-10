10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
PanathinaikosFENERBAHÇE12.30 Fenerbahçe, Sivas'a hareket edecek14.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanması20.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Cumhuriyet Kupası)GALATASARAYFiorentina maçı hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
12.30 Fenerbahçe, Sivas'a hareket edecek
14.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanması
20.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Cumhuriyet Kupası)
GALATASARAY
Fiorentina maçı hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
10.00 Bordo-mavili ekip, Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Olympiakos maçı hazırlıkları devam edecek.
BASKETBOL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
Eskişehirspor - Konyaspor