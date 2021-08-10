10 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 10 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31564 sayılı Resmi Gazete
10 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 10 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
10 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
10 AĞUSTOS SALI GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/9004 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2020/22495 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri