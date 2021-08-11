10 Ağustos 2021 Haberleri
10 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- İsrail'in hazımsızlığı! Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan Filistinli'ye para cezası
- Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü
- Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören hayranının nefesi kesildi, fenalık geçirdi
- 'Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum' diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için 'Anketlerle ilgilenmiyorum' çıkışı yaptı
- Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan birinin babası Özay Memiş de 'Kore' iddialarını yalanladı
- Kerimcan Durmaz da yangın bölgeleri için elini taşın altına koydu
- Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!
- Eda Nur'un 'Bana tecavüz etti' dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
- Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
- Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
- 'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
- Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
- Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
- Aniden yola fırlayan çakal, otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada
- Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil
- Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf
- Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
- Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi
- İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
- Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
- Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı
- 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı
- Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
- Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki ile anlaşma sağladı
- Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil
- 200 milyon TL'lik karşılıksız çek verip kaçtı! 'Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun' diyen mağdurlar mahkemenin yolunu tuttu
- Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
- TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi
- Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti
- Damadı evlendiğine pişman ettiler! Ayaklarını yıkatıp çorap koklattılar
- Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi
- Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu '15 milletvekili' sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti
- Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
- Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
- Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır
- Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı
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