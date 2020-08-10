10 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Uzak Ara Eğlence
01:00 Çok Akustik
02:00 Siyah Beyaz Aşk
02:00 Uzak Ara Eğlence
03:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Akasya Durağı
05:00 5N 1K
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Ara Eğlence
20:00 Postacı
21:45 Çatı Katı Aşk
22:15 Ödül Senin
Kaynak: InterSinema.com