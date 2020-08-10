10 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Uzak Ara Eğlence 01:00 Çok Akustik 02:00 Siyah Beyaz Aşk 02:00 Uzak Ara Eğlence 03:30 Siyah Beyaz Aşk 04:00 Müzik Arası 05:00 Akasya Durağı 05:00 5N 1K 05:45 Yabancı Damat 07:00 İkizler Memo-Can 07:00 Ankara'nın Dikmeni 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Çatı Katı Aşk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Ara Eğlence 20:00 Postacı 21:45 Çatı Katı Aşk 22:15 Ödül Senin Kaynak: InterSinema.com