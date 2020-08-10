10 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
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10 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı

10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

10 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
10.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:33

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Uzak Ara Eğlence

01:00 Çok Akustik

02:00 Siyah Beyaz Aşk

02:00 Uzak Ara Eğlence

03:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

05:00 Akasya Durağı

05:00 5N 1K

05:45 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Ara Eğlence

20:00 Postacı

21:45 Çatı Katı Aşk

22:15 Ödül Senin

Kaynak: InterSinema.com

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