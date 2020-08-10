10 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
00:00 Transfer
00:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
01:00 Maç Saati
01:30 Transfer
02:30 Asist Kralı Edin Visca
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
05:30 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:00 Gol Kralı Alexander Sorloth
06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
07:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:30 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
13:30 Süper Lig Top 10 Kurtarış
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Taraftar
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 Süper Lig Sezonun 11'i
15:00 Spor ve Sağlık
15:00 Spor Akademisi Binicilik
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
21:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi
21:00 Maç Önü
22:00 Inter - Leverkusen
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Inter - Leverkusen
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com