10,6 Milyon Emekliye 4 Milyar Lira Promosyon

Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini anımsattı.

10,6 Milyon Emekliye 4 Milyar Lira Promosyon

Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini anımsattı.

Kaynak: Dunya.com

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