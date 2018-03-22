10,6 Milyon Emekliye 4 Milyar Lira Promosyon

Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini anımsattı.