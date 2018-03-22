10,6 Milyon Emekliye 4 Milyar Lira Promosyon
Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini anımsattı.
Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini anımsattı.
Kaynak: Dunya.com