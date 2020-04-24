10.4 İnç Huawei MatePad Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı
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10.4 İnç Huawei MatePad Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, online düzenlediği lansmanda yeni nova 7 serisi telefonu ile birlikte yeni tablet 10.4 inç MatePad'i tanıttı. Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı haberimizde.

24.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:27
10.4 İnç Huawei MatePad Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, online düzenlediği lansmanda yeni nova 7 serisi telefonu ile birlikte yeni tablet 10.4 inç MatePad'i tanıttı. Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei MatePad Özellikleri

Huawei MatePad, 10.4 inç 2000 x 1200 piksel IPS ekrana sahip. Kirin 810 işlemciden güç alan tablet, USB-C portu üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunan 7250 mAh batarya ile geliyor. Tablette iki adet 8 megapiksel kamera (arkadaki otomatik odaklamalı, selfie kamera sabit odaklı) bulunuyor. Tabletin en kalın noktası 7.35 mm. Metal gövdeli tabletin ağırlığı 450 gr.

Eğitim odaklı tasarlanan tablet, genç kullanıcıların okul çalışmalarına odaklanmlarını ve bağımlı olmamalarını sağlayan birkaç özellik içeriyor. Tabletin yoğun olarak metin okuma için kullanılacağı düşünülerek özel bir okuma modu geliştirilmiş. Bu mod, mavi ışığı kesmek ve tek renkli e-kağıt benzeri deneyim yaşatmakla kalmayıp kullanıcının göz mesafesi ve duruşunu da takip ediyor.

MatePad'de EMUI, çoklu pencere destekliyor ve yeni EMUI 10.1'in parçası olarak diğer cihazlarla entegrasyon sunuyor. Google Hizmetleri (Servisleri) yok. MatePad ayrıca Huawei'nin M-Pencil kalem aksesuarı için de destek sunuyor.

Huawei MatePad Fiyatı

Harman Kardon tarafından ayarlanmış dört büyük hoparlörler ve dört mikrofona sahip olan MatePad, üç yapılandırma ile satışta. 4GB RAM ve 64GB depolama alanlık WiFi modeli, 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı WiFi modeli ve 6GB RAM 128GB depolama alanlı LTE modeli. Fiyatlar sırasıyla, 1899 yuan, 2199 yuan, 2499 yuan.

Kaynak: Tamindir

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