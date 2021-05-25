10-20 günlük periyot
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10-20 günlük periyot

10-20 günlük periyot
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Ergin, haşere ilaçlarını, doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünlerden özellikle tercih ettiklerini hatırlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde çöp konteynerleri, foseptikler, su birikintileri, süs havuzları, bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları ve larvaların üreyebileceği tüm alanlarda yıl boyunca sivrisinekle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, nüfusun katlanacağını hatırlatan Başkan Ergin, vatandaşların sezonu huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevli ekiplerin 10 ve 20 günlük periyotlarla tespit edilen noktaların tümünde larva mücadelesi için ilaçlama çalışmasını yaz kış demeden yürüttüğünü söyledi. Bahar mevsiminin geride kaldığını ve haziran ayı ile birlikte sıcakların bastıracağına değinen Başkan Ergin, larvaların üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kış aylarında da hız kesilmedi

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her gün kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesini aralıksız sürdürdük. Ayvalık'ta kış ayları için potansiyel üreme alanlarını belirledik ve haritalandırdık. Kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler tarafından yapılankontrollerle yeni potansiyel üreme alanları da tespit edildi, bu rakamları sürekli güncelliyoruz" dedi.

Potansiyel üreme alanları belirlendi

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş, belirlenen sulak alanlarda ekiplerin kış aylarından başlayarak yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıldığını söyledi. Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebileceğini hatırlatan Göksel, "Hamam böceğiyle mücadelede zorunlu olarak kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç uyguluyoruz. Okul ve hastane gibi resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli aralıklarla yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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