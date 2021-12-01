10-16 Ocak 2022 Enerji Verimliliği Haftası

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası olarak farkındalık yaratılmakta olup, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu yıl 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kutlanacak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen IPA13/ CS05 IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması Projesi ile hazırlanan Farkındalık Planı çerçevesinde "Aklınla Verimli Yaşa" mottosu ile oluşturulan video ve görsellere aşağıda yer verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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