10-16 Mayıs Engelliler Haftası
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası

10-16 Mayıs Engelliler Haftası
07.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:10

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Engelli vatandaşlara hizmet etmek, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek, sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmenin öncelikli görev ve sorumlulukları olduğunu kaydeden Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti: "Çağdaş, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için çalışmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Engellerin, insanların zihinlerinde ve ya uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyorum. Bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret gösteriyoruz. Toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanması, çağdaş toplum olmanın gereğidir. Fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiği günümüzde Odunpazarı Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için önemli çalışmalara imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren Korona virüs salgını nedeni ile bir araya gelemiyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Unutmayalım ki, yaşadığımız bu zor günleri de arkamızda bırakacağız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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