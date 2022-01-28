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10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

AA, Fatih Hepokur - Spor
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10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan 253 sporcu katıldı.

Şampiyonada 10 yaş altı erkeklerde Rutkay Çınar Bayrak, kızlarda Selin Ece İncesu birinci oldu.

12 yaş altı erkeklerde Kuzey Aydemir, kızlarda Ada Küfeciler, birincilik elde etti.

14 yaş altı erkeklerde ise Arda Barış Demircan ve kızlarda Alara Atmaca altın madalya kazanan isimler oldu.

Organizasyonda dereceye giren isimler madalyalarını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Üyesi Mustafa Uslular, MHK Üyeleri Mert Uzunay ve Abdussamet Arslan'dan aldı.

Organizasyon kapsamında 10, 12, 14 Kılıç Türkiye Şampiyonası da 3-4 Şubat tarihlerinde aynı salonda gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Manavgat, Antalya, Türkiye, Eskrim, Spor, Haber

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