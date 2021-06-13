10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor
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10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Spor

Sakarya'da düzenlenen 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Sakarya'da düzenlenen 10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 25 ilden 838 sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular, 10,12 ve 14 yaş altı epe, flöre ve kılıç dallarında kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu temsilcisi, müsabaka ve hakem gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine, şampiyonanın Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Çok güzel bir organizasyon oluyor. 25 ilden 838 sporcunun katılımı var. Pandemi dönemi için gerçekten iyi sayı yakaladık. Katılımdan memnunuz." diye konuştu.

Şampiyona, 20 Haziran Pazar günü sona erecek.

10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor
10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor
10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor
10,12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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