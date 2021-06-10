10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
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10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 12-20 Haziran tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 12-20 Haziran tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 25 ilden sporcular katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde 9 gün sürecek organizasyonda, yaş kategorilerinde ilk 8'e giren sporculara madalya, takım müsabakalarında ise ilk 3'e girenlere madalya ve kupaları verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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