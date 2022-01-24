10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 15 ilden 314 sporcu katıldı.

Şampiyonada 10 yaş altı erkeklerde Kutay Kubat, bayanlarda Beren Memişoğlu birinci oldu.

12 yaş altı erkeklerde Servet Tamay, bayanlarda Yankı Ergünay birincilik elde etti. 14 yaş altı erkeklerde ise Doruk Erolçevik ve bayanlarda Eda Ustabay altın madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir ile TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya'dan verdi.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Fatih Hepokur - Spor Haberleri

Manavgat, Türkiye, Antalya, Eskrim, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title