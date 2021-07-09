10-11 Temmuz 2021 Tarihlerinde Yapılacak Sınavlar Nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu
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10-11 Temmuz 2021 Tarihlerinde Yapılacak Sınavlar Nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

10-11 Temmuz 2021 Tarihlerinde Yapılacak Sınavlar Nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) ve 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2021 Dikey Geçiş Sınavı'na (2021-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) ve 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2021 Dikey Geçiş Sınavı'na (2021-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için 10. 07. 2021 Cumartesi günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında Çankaya, 10. 07. 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında Pursaklar, 11. 07. 2021 Pazar günü ise 07. 00-10. 00 saatleri arasında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre

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10-11 Temmuz 2021 Tarihlerinde Yapılacak Sınavlar Nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
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