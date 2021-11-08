10.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

10. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve, Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 9: 15-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallesi 1. Hurmalık, 2. Hurmalık, 3. Hurmalık, Çetin, 501, Esen Sokaklarına 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Papatya, Yıldızeli, 100. Yıl, Akdere, Enes, Ayancı, Karaboyun sokakları ve Yeşil Mahallesi Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Bahattin Necati Erdan, Canlı, 502, Sokaklarına 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Yoncadüzü Mahallesi, Yoncadüzü Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı9 ve Aşağıkarafakılı29 Sokak, Haydarlar Mahallesi Mehmetbey, Güdükali Mezrası, Güdükali Mezrası/1 ve Güdükali Mezrası/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı33, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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