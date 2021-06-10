10.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması
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10.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması

10.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda...

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H. K isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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10.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması - Haberler
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