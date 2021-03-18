10.000 ? ödüllü Kupa Vestel Pubg turnuvası başlıyor!
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10.000 ? ödüllü Kupa Vestel Pubg turnuvası başlıyor!

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:28
10.000 ? ödüllü Kupa Vestel Pubg turnuvası başlıyor!

Son kayıt 25 Mart 2021.

ESA esports'un düzenlediği 10.000 ? ödüllü ESA Kupa Vestel PUBG turnuvasının kayıtlarının başladığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

26 Mart 2021 tarihinde 1. aşamalar ile başlayacak turnuva, 5-6 Nisan'daki büyük final ile son buluyor olacak. 8 başarılı PUBG takımının daveti ve genel başvuru ile gerçekleşecek turnuvanın formatı ise 4 kişilik takımlar halinde, yani squad formatında gerçekleşecek.

Final karşılaşmalarının oynanacağı 5-6 Nisan tarihlerinde, maçlar  kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

10.000 ? ödül havuzuna sahip turnuvanın ödül dağılımı ise şu şekilde;

5.000TL

2.500TL

1.500TL

1.000TL

tıklayarak takımınızla birlikte turnuvaya katılabilir, şampiyonluk mücadelesinde yerinizi alabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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