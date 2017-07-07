Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 1. Yöresel Sos Yarışması ile ihracatı yapılabilecek soslar belirlendi.



Serik Belediye Başkanlığı ve Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile belediye toplantı salonunda düzenlenen yarışmaya ön elemeyi geçerek finale kalmaya hak kazanan 9 yarışmacı 15 ayrı sos ile katıldı.



Yarışmada Ayşe İlikçi tarafından yapılan karışık sebze sosu 81 puanla birinci olurken, Havva Durmaz'a ait sos ikinci, Ümmühan Sır'a ait sos ise üçüncülüğü elde etti.



Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere plaketleri Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şahin Bilgi tarafından verildi. Bunun yanında yarışmanın birincisi bin 500, ikincisi bin, üçüncüsü ise 750 lira ödülün sahibi oldu.



Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Yarışmada dereceye giren bu ürünlerimizi fabrikasyona geçirip yurt dışına ve dünyaya pazarlanmasını hedefliyoruz." dedi.



Çiftçilerin ürünlerinin endüstriyel alanda da değerlendirilmesini istediklerini belirten Çalık, yarışma ile yurt dışına ihraç edilecek güzel ürünleri ortaya çıkardıklarını vurguladı.



Yarışmanın birincisi Ayşe İlikçi, 12 yaşındaki kızının sebze yemediğini ve sürekli makarna, mantı ve pizza gibi ürünleri tükettiğini dile getirdi. Kızının obez olmaması için sebzeden oluşan sos yapmaya karar verdiğini anlatan İlikçi, "İçine birçok sebze koyarak sos hazırladım. Bu sosu kızım çok beğendi ve yemeye başladı." dedi.