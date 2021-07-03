1 yıllık hasret sona erdi; Bodrum'da konser özlemi bitti
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1 yıllık hasret sona erdi; Bodrum'da konser özlemi bitti

1 yıllık hasret sona erdi; Bodrum'da konser özlemi bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş uzun süren ayrılığın ardından tekrar sahnelere kavuşmak çok güzel dedi.

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş uzun süren ayrılığın ardından tekrar sahnelere kavuşmak çok güzel dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 1 Temmuz yeni normalleşme süreci açıklamasında yer alan gece 24: 00'a kadar sürecek canlı müzik ve konserlerin serbest olmasının ardından Bodrum'da ilk konser verildi. Bardakçı koyunda bulunan Azka otelde sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sevenleriyle buluştu. Kısıtlamanın kalkmasının ilk gününde Azka otelde başlayan konser programlarında 2 ay boyunca her gün bir ünlü sahne alacak. Müzisyenlere destek olmak için her gün konser verileceğini açıklayan otelin yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, "Uzun zamandır sanatçılar sahne almıyor. Bizde otel olarak karar verdik ve her gün ünlü bir sanatçıyı sahneye çıkararak hem sanatçılarımıza destek olmak, hem de gelen misafirlerimize güzel bir Bodrum gecesi yaşatmak amacımız" dedi.

Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş ise uzun bir aradan sonra yasakların kalktığı ilk günde sahneye koştuğunu söyleyerek " Pandemi nedeniyle hep evde kaldık, belgesel izledik, beste yaptık. Şimdi yasakların kalkmasıyla birlikte sahne alıyorum ve bugün sahne almaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yalçıntaş gece 24: 00 olmadan sahneden ayrıldı. Yerli ve yabancı turistler ise aylar sonra canlı müzik dinlemenin keyfini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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