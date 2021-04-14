1 yıldır Çankaya'da misafir olan 'Pekmez' artık Çankırı'da yaşayacak
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1 yıldır Çankaya'da misafir olan 'Pekmez' artık Çankırı'da yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
1 yıldır Çankaya'da misafir olan 'Pekmez' artık Çankırı'da yaşayacak

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık bir yıllık misafir ettiği eşek pekmez artık Çankırı'da yaşayacak.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık bir yıllık misafir ettiği eşek pekmez artık Çankırı'da yaşayacak.

Geçen sene Beytepe Mahallesi'nde yaralı halde bulunan eşek yavrusu Pekmez, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gördü. Vitamin ve antibiyotik desteği ile yaraları iyileşen ve sağlığına kavuşan Pekmez için barınakta özel bir yaşam alanı oluşturuldu. Birçok kişi tarafından sahiplenilmek isteyen Pekmez'e en uygun aileyi bulmaya çabalayan barınak çalışanları, eşek yavrusunu Çankırı'ya uğurladı.

Pekmez'i sosyal medyada gördüğünü söyleyen Çankırı, Gürpınar Köyü'nden Veysel Bican, "O günden bu yana Pekmez'i gidip görmeyi, ziyaret etmeyi çok istedim. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum. Sahiplendirileceğini duyunca da talip oldum. Pekmez bana yoldaş olacak" dedi. - ANKARA

1 yıldır Çankaya'da misafir olan 'Pekmez' artık Çankırı'da yaşayacak
1 yıldır Çankaya'da misafir olan 'Pekmez' artık Çankırı'da yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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