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1 yılda 935 bin işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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1 yılda 935 bin işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 935 bin 902 işlem yaptı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 935 bin 902 işlem yaptı.

Düzce'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları paylaştı. Bu kapsamda, ekipler il genelinde yeni ve eski kimlik yenileme, sürücü belgesi almak veya yenilemek, sürücü belgesini kimlik kartına entegrelemek, pasaport, adres beyanı, nüfus kayıt işlemleri, yeni doğum belgesi, ölüm belgesi, dünya evine giren çiftler ve boşanmalar ile ilgili toplamda 935 bin 902 işlem gerçekleştirerek rekor kırdı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pasaport, Doğum, Düzce, Yerel, Haber

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