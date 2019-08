1 yılda 81 ili bisikleti ile gezdi

ÇANAKKALE - Geçen sene Tekirdağ'dan bisikletle yola çıkan 19 yaşındaki Recep Tiftik, yaklaşık 12 bin kilometre süren ve 81 vilayeti gezme imkanı bulduğu yolculuğunu geçen hafta Çanakkale'de tamamladı.

25 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'dan bisikleti ile yola çıkan genç bisikletçi, maceralarla dolu 1 senelik yolculuğunu Çanakkale'de tamamladı. Zorlu kış şartlarından, bunaltıcı yaz aylarına kadar her türlü zorlukla mücadele ederek seyahatini tamamlayan Recep Tiftik, gittiği şehirlerde büyük destek gördüğünü, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 1 yıl boyunca aralıksız olarak pedal çeviren ve Türkiye'nin bütün şehirlerini görüp gezme imkanı bulan Tiftik, yeni hedefinin Asya kıtasını bisiklet ile dolaşmak olduğunu dile getirdi.

"Her attığım pedal özgürlüğe doğruydu"

Yaşadığı uzun soluklu macerayı anlatan Recep Tiftik, çok zorlu şartlar altında yolculuğunu tamamladığını aktararak, "25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye'nin 81 ilini bisikletimle gezmek için Tekirdağ'dan yola çıktım. Yaklaşık 12 bin kilometre ve 12 ay seyahat ederek yolculuğumu sonlandırdım. Tabii tek başımaydım. 'Bu fikir nereden geldi?' diye sorulabilir. En güzel örneği atalarımız aslında. Atalarımızın başlatmış olduğu seyahat kültüründen bu fikir geldi. Gece bisiklet sürmek çok zor, aynı zamanda da tehlikeli. Çünkü emniyet şeridinde gidiyorsunuz ve yolun sağ tarafındasınız. Zirvesine çıkamayacağımı sandığım dağların zirvesine bisikletim ile çıktım. En büyük zorluk buydu. Her attığım pedal özgürlüğe doğruydu benim için" şeklinde konuştu.

